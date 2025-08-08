Популярный российский комик побывал в неблагополучном районе в США и поразился

Комик Орлов поразился обилию наркоманов в неблагополучном районе Лос-Анджелеса

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов посетил неблагополучный район Лос-Анджелеса, известный как Скид-Роу, и поразился обилию в нем бездомных и наркозависимых. Ролик опубликован на YouTube-канале юмориста Александра Незлобина.

Юмористы отправились в путешествие по району на автомобиле и снимали происходящее там на камеру. В их ролике видно, что на улицах много палаток и мусора. Живущие в Скид-Роу люди периодически кричали вслед машине юмористов, а в какой-то момент даже попытались окружить автомобиль.

Орлов описал свои впечатления от района словами «какая жесть». «Видеть это вживую оказалось очень впечатляюще, потому что таких масштабов разложения личности, расчеловечивания из-за наркотиков я никогда в жизни не видел», — признался комик. Как заявил юморист, ранее он полагал, что рассказы о множестве бездомных и наркоманов в этой части Лос-Анджелеса были преувеличением.

