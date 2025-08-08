Интернет и СМИ
Популярный в России комик вызвал врача из-за температуры и сильной боли

Комик Евгений Чебатков сообщил, что заболел на Алтае из-за вируса Коксаки
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Антонова Арина / ТАСС

Популярный в России стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков заболел на Алтае. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Свалился с дурацким вирусом, поэтому пока в небольшом затишье», — написал юморист.

В Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Чебатков уточнил, что вскоре после прилета у него появились высокая температура, сыпь на руках и ногах, а также начались сильные боли. Комик вызвал врача, и медик сообщил, что тот заразился вирусом Коксаки.

В июне в Роспотребнадзоре заявили, что в России не зарегистрировали случаев завоза вируса Коксаки. Такое заявление в ведомстве сделали на фоне сообщений о заражении этим вирусом туристов из Москвы, которые отдыхали в Турции.

Первыми симптомами вируса Коксаки являются высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея. Уточнялось, что при их обнаружении нужно незамедлительно вызвать врача и сделать тест.

