После атаки на Краснодарский край еще в одном российском регионе объявили опасность БПЛА

В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодарскому краю. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, опасность объявлена на всей территории российского региона. Каких-либо других подробностей пока нет.

8 августа мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе систем противовоздушной обороны. По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности.

Затем стало известно, что дроны ВСУ пытаются атаковать аэропорт Сочи. В городе закрыли все пляжи. Также закрыт пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу.