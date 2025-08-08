Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 8 августа 2025Россия

В российском курортном городе сработала система ПВО

Мэр Сочи Прошунин сообщил о работе ПВО в городе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom  

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в городе. Пост появился в его Telegram-канале.

«В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб», — написал чиновник.

Градоначальник попросил жителей соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Тем, кто живет около береговой линии, он посоветовал не выходить на улицу. Также мэр призвал воздержаться от съемки работы ПВО и летящих БПЛА, а также от публикации материалов в соцсетях.

В этот же день Вооруженные силы Украины за полтора часа атаковали четыре региона России. По информации оборонного ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 09:45 до 11:15 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп накричал на Нетаньяху. Президенту США не понравилось, что Израиль пытался его обмануть

    Мощный горный поток обрушился на популярный курорт

    Деревянко официально женился на молодой возлюбленной

    Израиль потребовал исход палестинцев из Газы в годовщину нападения ХАМАС

    Депутату избрали меру пресечения за попытку дать крупную взятку в российском регионе

    Отдыхающих массово эвакуировали с пляжей российского курорта из-за атаки беспилотников

    Россиянка увидела фото пленных украинских бойцов и узнала родственника

    Ущерб Индии от 50-процентных пошлин США подсчитали

    Миронов предложил способ остановить рост цен на продовольствие

    Влияние пошлин Трампа на импорт полупроводников и чипов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости