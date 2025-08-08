В российском курортном городе сработала система ПВО

Мэр Сочи Прошунин сообщил о работе ПВО в городе

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в городе. Пост появился в его Telegram-канале.

«В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб», — написал чиновник.

Градоначальник попросил жителей соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Тем, кто живет около береговой линии, он посоветовал не выходить на улицу. Также мэр призвал воздержаться от съемки работы ПВО и летящих БПЛА, а также от публикации материалов в соцсетях.

В этот же день Вооруженные силы Украины за полтора часа атаковали четыре региона России. По информации оборонного ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 09:45 до 11:15 по московскому времени.