14:21, 8 августа 2025Россия

Стало известно об атаке ВСУ на аэропорт российского курорта

Mash: Беспилотники ВСУ атаковали аэропорт в Сочи
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали аэропорт Сочи. Об этом пишет Mash в Telegram в пятницу, 8 августа.

По информации издания, над городом сбили два украинских дрона, один из которых поразили над курортным поселком Лоо. Отдыхающих попросили покинуть пляжи. Также временно закрыт пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу.

Ранее 8 августа о работе средств противовоздушной обороны в Сочи сообщил мэр города Андрей Прошунин. Подробности о сбитых беспилотниках и возможных последствиях на земле он не привел.

В сети также появились кадры с эвакуацией отдыхающих с пляжей. На них видно, как люди в спешке покидают прибрежную зону.

