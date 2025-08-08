Стало известно об атаке ВСУ на аэропорт российского курорта

Mash: Беспилотники ВСУ атаковали аэропорт в Сочи

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали аэропорт Сочи. Об этом пишет Mash в Telegram в пятницу, 8 августа.

По информации издания, над городом сбили два украинских дрона, один из которых поразили над курортным поселком Лоо. Отдыхающих попросили покинуть пляжи. Также временно закрыт пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу.

Ранее 8 августа о работе средств противовоздушной обороны в Сочи сообщил мэр города Андрей Прошунин. Подробности о сбитых беспилотниках и возможных последствиях на земле он не привел.

В сети также появились кадры с эвакуацией отдыхающих с пляжей. На них видно, как люди в спешке покидают прибрежную зону.