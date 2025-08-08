Появились подробности места встречи Путина и Трампа

ТАСС: Саммит Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран

Саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может пройти в одной из арабских стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Сторонами обсуждались возможности [проведения саммита глав государств] в одной из арабских стран», — передает агентство.

Ранее Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются подходящим местом для встречи с Трампом. Российский лидер добавил, что у России много друзей, способных помочь в организации саммита.

7 августа в беседе с «Лентой.ру» политгеограф, директор Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев отметил, что главным критерием выбора места саммита Путина и Трампа станет нейтральная позиция страны по отношению к Украине. Он указал на то, что лучшим вариантом в данном случае являются монархии Персидского залива.