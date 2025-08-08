Премьер Британии раскритиковал Израиль из-за Газы

Стармер назвал решение Израиля о расширении наступления в Газе ошибочным

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ошибочным решение Израиля о расширении военной операции в секторе Газа. Его слова передает ТАСС.

«Решение израильского правительства расширить свое наступление в Газе ошибочно, и мы призываем немедленно пересмотреть его. Эти действия не помогут завершить конфликт или освободить заложников. Они лишь усилят кровопролитие», — заявил британский премьер.

При этом Стармер отметил, что без добросовестного участия обеих сторон в переговорах перспектива мирного решения конфликта исчезает. «Наш посыл ясен: дипломатическое решение возможно, но обе стороны должны сойти с тропы разрушений», — добавил он.

Ранее стало известно, что израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху готовится прекратить оборонное сотрудничество с Великобританией, если страна признает Государство Палестина.