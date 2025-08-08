Мир
16:16, 8 августа 2025Мир

Путин поговорил с премьером Индии об Украине

Премьер Индии Моди заявил, что поговорил с Путиным об Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил российского лидера за то, что он поделился последними событиями вокруг конфликта на Украине. Об этом политик заявил в своем аккаунте социальной сети Х.

«Прошел очень содержательный разговор с моим другом президентом Путиным. Я поблагодарил его за информацию о последних событиях вокруг Украины. Также мы обсудили с ним прогресс в двусторонних отношениях России и Индии и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между странами», — отметил индийский премьер.

Моди подчеркнул, что «с нетерпением» ждет встречи с Путиным в Индии, которая должна состояться в конце года.

Ранее советник индийского премьера по нацбезопасности Аджит Довал сообщил, что Путина ждут с визитом в Индию в конце года, где ожидаются его переговоры с Моди. По словам чиновника, отношения двух стран в настоящий момент являются очень близкими, и в Нью-Дели это ценят.

