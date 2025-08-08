Забота о себе
Забота о себе
Раскрыта опасность ставшей популярной в сети диеты

Диетолог Круглова: При употреблении сливочного масла человек не похудеет
Анастасия Алимпиева
О ставшей популярной в сети карнивор-диете в беседе с Пятым каналом высказалась врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. По ее словам, подобное неразнообразное питание может привести к развитию дефицитных состояний.

Что касается сливочного масла, которое часто употребляют при такой диете, то специалист подчеркнула, что им не следует злоупотреблять, так как в таком случае человек просто не похудеет. В состав данного продукта входят насыщенные жирные кислоты, а их избыток в рационе приводит к нарушению холестеринового обмена. Это, в свою очередь, гарантирует атеросклеротические заболевания, болезни сердца, инфаркт или инсульт.

При этом доктор отметила, что популярность сливочного масла, карнивор-диеты (диеты хищников) и других монодиет легко объяснима. Так, когда необходимых для употребления продуктов достаточно небольшое количество, это нравится людям тем, что можно не думать, какие продукты включить в рацион и как их готовить, заключила Круглова.

Ранее женщина полностью отказалась от растительной пищи и рассказала о последствиях новой диеты.

