Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:55, 8 августа 2025Мир

Раскрыта позиция России по Украине после визита Уиткоффа

Bild: Россия не намерена пересматривать территориальные требования
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Россия не будет пересматривать свои территориальные требования для урегулирования конфликта на Украине, несмотря на визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Согласно источникам газеты, Россия намерена сохранить контроль над четырьмя новыми регионами — ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областями — вместе с Республикой Крым.

«Россия готова лишь к так называемому "воздушному перемирию", то есть взаимному прекращению авиаударов. И даже это возможно лишь при жестких условиях», — сказано в сообщении.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не меняла позицию по украинскому конфликту в преддверии встречи президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. «В нашей [позиции] ничего не изменилось», — подчеркнул дипломат.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    В России запустили уникальный проект

    К продаже Индии российской Т-14 «Арматы» появились вопросы в США

    Следователи попросили заочно арестовать российского писателя Дмитрия Быкова

    Павлюченко назвал футболиста лучше Месси и Роналду

    Пашинян процитировал Библию перед встречей с Трампом и Алиевым

    Россиянка похитила сотни тысяч рублей на строительстве туристического объекта

    В ЕС заявили о необходимости встречи с Путиным

    Стало известно о смерти пилота вертолета прямо во время рейса в российском регионе

    Наказанная за слово «хохол» россиянка прокомментировала решение суда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости