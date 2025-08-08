Раскрыта позиция России по Украине после визита Уиткоффа

Bild: Россия не намерена пересматривать территориальные требования

Россия не будет пересматривать свои территориальные требования для урегулирования конфликта на Украине, несмотря на визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Согласно источникам газеты, Россия намерена сохранить контроль над четырьмя новыми регионами — ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областями — вместе с Республикой Крым.

«Россия готова лишь к так называемому "воздушному перемирию", то есть взаимному прекращению авиаударов. И даже это возможно лишь при жестких условиях», — сказано в сообщении.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не меняла позицию по украинскому конфликту в преддверии встречи президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. «В нашей [позиции] ничего не изменилось», — подчеркнул дипломат.