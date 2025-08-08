Раскрыта причина обрыва канатной дороги на российском курорте

Shot: Канатная дорога в Нальчике оборвалась из-за износа

Канатная дорога с людьми оборвалась в Нальчике из-за износа. Причину случившегося раскрывает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что дорога была построена 1968 году и нуждалась в ремонте. Несмотря на жалобы туристов, вопрос долгое время оставался открытым.

В результате произошедшего пострадали 14 человек. Их отправляют в районную больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Информация о происшествии появилась вечером в пятницу, 8 августа. На место оперативно выехали спасатели и экстренные службы.

Известно, что в 2024 году на этой же канатной дороге уже застревали туристы. Тогда эвакуировали 12 человек, в том числе четверых детей. А в 2021 году женщина и ребенок выпали из кресла.