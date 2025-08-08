Россия
22:52, 8 августа 2025Россия

Раскрыты подробности об оборвавшейся в Нальчике канатной дороге

Мэр Нальчика Ахохов: Оборвавшаяся канатка в частной собственности с 2005 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Мэр города Нальчика Таймураз Ахохов сообщил, что оборвавшаяся канатная дорога на протяжении 20 лет находится в частной собственности. Об этом он сказал на оперативном совещании, кадры которого опубликованы в Telegram-канале главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Ахохов уточнил, что сама канатка находится в частной собственности с февраля 2005 года. Собственником является ООО «Экскурсионный комплекс "Жемчужина"».

«Были потом регистрационные действия, но собственник все 20 лет один и тот же», — подчеркнул он.

Информация о происшествии появилась вечером в пятницу, 8 августа. На место оперативно выехали спасатели и экстренные службы.

Известно, что в 2024 году на этой же канатной дороге уже застревали туристы. Тогда эвакуировали 12 человек, в том числе четверых детей. А в 2021 году женщина и ребенок выпали из кресла.

    Все новости