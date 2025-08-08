Рэперша Lizzo высмеяла обвиненную в расизме звезду «Эйфории»

Рэперша Lizzo высмеяла обвиненную в расизме актрису Сидни Суини

Рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), высмеяла обвиненную в расизме актрису Сидни Суини из-за скандальной рекламы джинсов бренда American Eagle. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница предстала на размещенных кадрах в облегающей белой майке с изображениями двух желтых смайликов, джинсовой куртке и ультракоротких шортах. Кроме того, она надела светловолосый парик с длинными прядями и открытые черные туфли. Lizzo позировала на фоне ярко-красной машины, держа в руках шланг. «У меня такие классные джинсы, будто я Сидни!» — пропела знаменитость в ролике.

Известно, что ранее под волну критики попало видео рекламной кампании джинсов American Eagle. В нем был показан плакат с изображением звезды «Эйфории» в джинсовой куртке и надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). В середине ролика слоган изменился на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»), после того как мимо плаката прошла Суини.

Позже актрису поддержал президент США Дональд Трамп, когда узнал, что она является республиканкой.