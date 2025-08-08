Силовые структуры
Россиян на гидроцикле сбил двух школьниц на сапборде

В Приморье арестовали мужчину за наезд на гидроцикле на двух школьниц
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Приморье арестовали мужчину, который наехал на гидроцикле на двух школьниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Он обвиняется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью»).

Инцидент произошел 5 августа в селе Рисовая Падь. Двенадцатилетняя и семнадцатилетняя девочки катались на сапборде в бухте Троицы в Японском море, когда их сбил гидроцикл. В результате происшествия несовершеннолетних доставили в больницу: они получили различные травмы, одна из пострадавших находится в реанимации. 30-летнего водителя водного мотоцикла задержали в состоянии опьянения.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в России второй раз за сутки возбудили дело о наезде судна на катавшихся на сапе людей.

