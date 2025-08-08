Россиянам назвали дату звездного дождя

Астрофизик Эйсмонт: Ближайший звездопад ожидается в ночь с 11 на 12 августа

Россияне смогут увидеть новый звездопад в ночь с 11 на 12 августа, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, астрофизик Натан Эйсмонт.

Чтобы увидеть звездный дождь, нужны хорошие условия — «чтобы Луна не подсвечивала, и чтобы туч не было», отметил ученый. Звездный дождь — рядовое явление, однако иногда падающие в атмосферу объекты больше обычного, поэтому ярче светятся при сгорании. При этом на обломках астероида, которые все-таки достигают поверхности Земли почти сгоревшими, могут быть следы марсианской породы.

Ранее россиянам рассказали, что мощнейшая за последние два месяца магнитная буря может продлиться с 8 по 9 августа. Геомагнитные колебания рискуют вызвать опасные последствия для космонавтов на орбите, самолетов, летающих через Северный полюс, космических аппаратов и радиосвязи в полярных районах.