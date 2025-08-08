Россиянам назвали способ сохранить ипотечную квартиру при разводе

Юрист Кваша: Брачный договор поможет оставить ипотечную квартиру при разводе

Брачный договор поможет оставить себе ипотечную квартиру при разводе. Способ сохранить купленную в кредит недвижимость назвал россиянам юрист Дмитрий Кваша, пишет News.ru.

«Если у одного из супругов есть ипотека или иное имущество, идеально будет заключить у нотариуса брачный договор. Он определяет, что кому отойдет в случае развода и делается для того, чтобы в последующем избежать судебных дрязг», — рассказал эксперт.

Кваша добавил, что в случае отказа супруга оформлять брачный договор, выплачивать ипотеку лучше со своего расчетного счета. Однако даже в этом случае квартира будет считаться совместно нажитым имуществом. Особенно, если получится доказать, что второй супруг помогал с кредитом.

