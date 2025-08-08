Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:18, 8 августа 2025Экономика

Россиянам назвали способ сохранить ипотечную квартиру при разводе

Юрист Кваша: Брачный договор поможет оставить ипотечную квартиру при разводе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Брачный договор поможет оставить себе ипотечную квартиру при разводе. Способ сохранить купленную в кредит недвижимость назвал россиянам юрист Дмитрий Кваша, пишет News.ru.

«Если у одного из супругов есть ипотека или иное имущество, идеально будет заключить у нотариуса брачный договор. Он определяет, что кому отойдет в случае развода и делается для того, чтобы в последующем избежать судебных дрязг», — рассказал эксперт.

Кваша добавил, что в случае отказа супруга оформлять брачный договор, выплачивать ипотеку лучше со своего расчетного счета. Однако даже в этом случае квартира будет считаться совместно нажитым имуществом. Особенно, если получится доказать, что второй супруг помогал с кредитом.

Ранее россиянам рассказали, что при разводе нельзя поделить унаследованное имущество. Это правило касается не только недвижимости, но и денег, автомобилей, драгоценностей и других вещей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Появились подробности об атаковавших российский город-курорт дронах-камикадзе

    Суд определился с арестом известного российского писателя

    Главаря кровожадной банды «Желтых хризантем» оправдали по новому делу в Москве

    Глава Intel отреагировал на призыв Трампа уйти в отставку

    Си Цзиньпин заявил о роли Китая в урегулировании украинского конфликта

    Лукашенко рассказал о возможности навсегда прекратить конфликт России и Украины

    Власти пообещали найти деньги на поддержку продаж российских машин

    Россияне в Северной Корее попробовали бургер по рецепту Ким Чен Ына

    Лукашенко опроверг слова о договорах с США за спиной у России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости