Россиянам объяснили нормы использования слова «хохол»

Юрист Хаминский объяснил, можно ли использовать слово хохол

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, можно ли использовать слово «хохол». Об этом сообщает «RT на русском».

Ранее стало известно, что жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за использовании слова «хохол» в общедомовом чате. По словам специалиста, нормы использования слова зависят от контекста.

«В частности, оно может использоваться в произведениях искусства. И если украинец использует его по отношению к себе без негатива — это не правонарушение», — пояснил юрист.

Хаминский добавил, что в случае с жительницей Улан-Удэ суд вынес решение на основании совокупности факторов, а не только из-за одного слова.

Ранее сообщалось, что засудивший жительницу Улан-Удэ оказался отцом бойца специальной военной операции. По словам мужчины, его задело использование по отношению к нему слова «хохол». Он подчеркнул, что после обращения в суд соседка неоднократно пыталась замять конфликт, но в то же время начинала вспоминать старые обиды.