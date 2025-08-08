Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:11, 8 августа 2025Россия

Россиянам объяснили нормы использования слова «хохол»

Юрист Хаминский объяснил, можно ли использовать слово хохол
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Горовых / РИА Новости

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, можно ли использовать слово «хохол». Об этом сообщает «RT на русском».

Ранее стало известно, что жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за использовании слова «хохол» в общедомовом чате. По словам специалиста, нормы использования слова зависят от контекста.

«В частности, оно может использоваться в произведениях искусства. И если украинец использует его по отношению к себе без негатива — это не правонарушение», — пояснил юрист.

Хаминский добавил, что в случае с жительницей Улан-Удэ суд вынес решение на основании совокупности факторов, а не только из-за одного слова.

Ранее сообщалось, что засудивший жительницу Улан-Удэ оказался отцом бойца специальной военной операции. По словам мужчины, его задело использование по отношению к нему слова «хохол». Он подчеркнул, что после обращения в суд соседка неоднократно пыталась замять конфликт, но в то же время начинала вспоминать старые обиды.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Самое популярное бесплатное приложение Microsoft закроют

    В ООН выразили готовность предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

    В России ученые нашли способ замедлить нейродегенерацию

    Москвичам рассказали о погоде в сентябре

    В США пожаловались на передрягу из-за Украины

    Директор Ивана Краско заявил о критическом состоянии актера

    Избитый бывшим участником «Фабрики звезд» певец раскрыл детали инцидента

    Медведи вышли на прогулку по российскому курортному городу и побеспокоили его жителей

    В Банке России рассказали о причинах Великой депрессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости