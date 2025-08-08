Выигравший суд у назвавшей его хохлом соседки россиянин оказался отцом участника СВО

RT: Выигравший суд за оскорбления в чате житель Бурятии оказался отцом бойца СВО

Житель Бурятии, выигравший суд у назвавшей его хохлом соседки, оказался отцом участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет RT.

«Сын у меня на СВО воюет именно вот с хохлами, как говорится, а она меня тут хохлом обзывает. Что-то меня задело», — прокомментировал свое решение обратиться в суд россиянин.

По его словам, оскорбления в домовом чате со стороны соседки, с которой он знаком около 30 лет, начались после того, как он поставил лайк оппоненту женщины по переписке.

«Ну а она, в общем, почему-то решила на мне отыграться из-за моей фамилии. Начала какую-то ересь нести. Ну я ей пишу: «Ты что творишь? Ты что говоришь?» Она не останавливается. Несла всякое, поносила меня», — вспомнил мужчина.

Он уточнил, что после обращения в суд соседка неоднократно пыталась с ним поговорить, но продолжала вспоминать старые обиды, из-за чего разговор не складывался. Россиянин также добавил, что другие жильцы неоднократно подавали заявления на женщину за побои и плевки в лицо.

Ранее сообщалось, что жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии в общедомовом чате. Россиянка отправила мужчине с фамилией, оканчивающейся на «о», оскорбительные сообщения, содержащие слово «хохол».

Суд признал ее виновной в разжигании ненависти на национальной почве. Женщина пытается оспорить решение, заявив, что не понимает, чем могла обидеть мужчину.