16:02, 8 августа 2025Путешествия

Россиянам рассказали о запрете на съемку некрасивых людей в Северной Корее

Life.ru: Россиянам рассказали о запрете на съемку неопрятных прохожих в КНДР
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Truba7113 / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам в Северной Корее рассказали о строгих и необычных правилах поведения во время пребывания в стране. Одно из них — запрет на съемку некрасивых людей, пишет Life.ru.

Туристка Дарья рассказала изданию, что гид в КНДР запретил им фотографировать неопрятных прохожих, а также трущобы и новостройки. На протяжении всей поездки он внимательно следил за тем, что попадало в объективы путешественников из России.

Чтобы не нарушить дресс-код, Дарье велели застегнуть все пуговицы на куртке. Также группе туристов объяснили, что перед памятниками вождей нельзя улыбаться, руки обязательно нужно держать по швам, взгляд должен быть направлен прямо перед собой.

При этом строгие правила не помешали россиянам насладиться поездкой. Издание уточняет, что они ощущали себя безопасно и даже чувствовали уважение к себе.

«Это как будто другая планета. Но очень вежливая планета», — отметили российские туристы.

Ранее первые российские туристы, посетившие северокорейский курорт Вонсан-Кальма рассказали о своих впечатлениях. Поездка была на грани срыва, но в конечном счете группа отдыхающих отправилась из Пхеньяна до Вонсана на специальном поезде, что дало им возможность также посмотреть природу страны.

