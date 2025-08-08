Россияне бросились скупать валюту

ЦБ: В июле 2025 года чистая покупка валюты физлицами в России выросла на 53 %

В июле чистая покупка валюты физлицами в России выросла на 53 процента. О том, что граждане бросились скупать валютусообщает Центральный банк (ЦБ) России.

В обзоре рисков финансовых рынков, который подготовил регулятор, говорится, что в сравнении с первым месяцем лета чистая покупка валюты физлицами в России на биржевом и внебиржевом рынках выросла в полтора раза, до 119,5 миллиарда рублей.

«В июле объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках вырос на 53 процента относительно предыдущего месяца, до 119,5 миллиарда рублей (в июне — 77,9 миллиарда рублей), что превысило среднемесячный показатель за 2025 года (83,4 миллиарда рублей)», — отмечают в ЦБ.

Суммарные нетто-покупки иностранной валюты физлицами с начала 2025-го уменьшились в 1,7 раза, с 975 миллиардов до 584 миллиардов рублей.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка глава регулятора Эльвира Набиуллина призвала при решении о покупке валюты руководствоваться здравым смыслом. ЦБ, в отличие от многочисленных экспертов, советов по этому поводу не дает. В то же время сейчас поведение россиян на валютном рынке, где действует плавающий курс, как правило, подтверждает наличие у них здравого смысла — они действуют с выгодой для себя, объяснила глава ЦБ.