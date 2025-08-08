Экономика
17:50, 8 августа 2025

Россияне смогут пять дней наблюдать красивое явление

Астроном Киселев: Россияне смогут пять дней наблюдать северное сияние
Александра Качан (Редактор)

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Сильные магнитные бури в августе будет сопровождать северное сияние. О том, что россияне смогут наблюдать красивое явление в небе, рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По словам эксперта, плазма должна была дойти до Земли утром в пятницу, 8 августа. Магнитная буря продлится чуть меньше недели — около пяти дней. «В это же время можно будет наблюдать северные сияния до 60 градусов широты», — заявил спикер.

Ранее сообщалось, что магнитная буря станет самой сильной за последние два месяца. По оценкам специалистов, ее мощность будет соответствовать уровню G2 — умеренному.

