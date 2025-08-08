Российский боец спас транспорт с боеприпасами от БПЛА ВСУ

Ефрейтор Хомич спас транспорт с боеприпасами от атаки БПЛА ВСУ

Ефрейтор Вооруженных сил (ВС) России Юрий Хомич в зоне проведения специальной военной операции (СВО) спас транспорт с боеприпасами от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что во время движения на сложном участке местности Хомич заметил украинский дрон. После этого транспортное средство подверглось артиллерийскому обстрелу.

«Юрий совершил маневр, ушел от ударов противника и скрыл машину в лесополосе. Увидев, что дрон находится над его месторасположением, открыл по нему огонь и уничтожил его из стрелкового оружия», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что лейтенант Максим Сибирко в одиночку уничтожил минометный расчет и склад с боекомплектом Вооруженных сил Украины.