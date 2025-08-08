Моя страна
Российский спасатель побил семь мировых рекордов и стал звездой интернета

Сотрудник МЧС Долецкий занялся воркаутом и стал звездой интернета
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Динар Конг / Youtube

Пожарный 1 класса МЧС России в Находкинском городским округе Анатолий Долецкий побил семь мировых рекордов и стал звездой интернета. Его историю рассказывает KP.RU.

Так, спасатель умеет «ходить» по воздуху, а отжиматься предпочитает на топорах. Кофе же он пьет, держа кружку в одной руке, а во второй — гирю весом в 32 килограмма.

Сейчас россиянин — звезда интернета, он посвятил себя воркауту. Кадры его акробатических трюков ходят по сети и набирают миллионы просмотров. При этом сам Долецкий признается, что врачи запретили заниматься ему спортом после того, как у него откололся кусок диска в «самом ответственном позвонке». Однако спортсмен не смог оставить свое хобби. Позже, во время занятий воркаутом, у него также оторвался бицепс, после чего его пришивали обратно, однако уже через год мужчина вновь был в строю спортсменов.

«У меня уже семь мировых рекордов. Это за два года, когда увлекся гиревым спортом. Сейчас усиленно тренирую левую руку, чтобы она была наравне с правой. Уже почти удалось. В этом году меня приглашал к себе в гости Вадим Ищейкин, патриарх гиревого спорта России», — поделился он.

Ранее сообщалось, что школьник из Челябинска Василий Филичкин успешно сдал жим лежа и установил два рекорда — российский и мировой.

