Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 8 августа 2025Россия

Российскому участнику СВО с парной ампутацией ног вручили автомобиль

РИА Новости: В Крыму участнику СВО с парной ампутацией ног вручили автомобиль
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Крыму участнику специальной военной операции (СВО) на Украине с парной ампутацией ног вручили автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости.

Константин Мартыненко из Евпатории во время боев потерял обе ноги. На данный момент российский военнослужащий проходит реабилитацию.

Как уточняет агентство, от фонда «Защитники Отечества» россиянин получил отечественный кроссовер «Москвич» с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Мужчина уже прошел переобучение по управлению новым видом транспорта.

«Очень надеюсь, что благодаря автомобилю, который позволит мне передвигаться более свободно, смогу найти хорошую работу. Пока, конечно, все больше по реабилитационным центрам мотаюсь, но работать планирую», — отметил Мартыненко.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил автомобили потерявшим ноги участникам СВО. Речь также шла о специализированных машинах с ручным управлением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. Паленый алкоголь доставлялся по всей стране

    Трое мужчин избили раненного в бою участника СВО и попали на видео

    Популярный российский комик побывал в неблагополучном районе в США и поразился

    В США подняли уровень воды в реке ради отдыха Вэнса

    В Грузии раскрыли заказчиков войны с Россией в 2008 году

    Раскрыты подробности о смещении Камчатки после землетрясения

    Многодетная мать продавала россиянам несуществующие туры и заработала 10 миллионов рублей

    Стала известна зарплата футболиста сборной Ганы в «Спартаке»

    Аналитики оценили шансы Трампа заставить Москву пойти на его условия

    Трамп накричал на Нетаньяху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости