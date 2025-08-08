Силовые структуры
Российскую скрипачку наказали за спонсирование экстремистской организации

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Суд отправил под домашний арест 42-летнюю скрипачку Асю Соршневу, подозреваемую в финансировании экстремистской деятельности. Об этом пишет портал «Чеснок».

По его данным, в период с августа 2021 года по февраль 2022-го москвичка, являясь «приверженцем идей одной из экстремистских организаций», переводила донаты при помощи автоплатежа. По предварительной информации, получателем денег числится «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Правоохранительные органы узнали об этом в июле текущего года и возбудили уголовное дело по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. Женщина уже признала свою вину.

Ранее в Москве задержали четырех мужчин — спонсоров ФБК.

