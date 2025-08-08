Рубио назвал главную цель визита Алиева и Пашиняна в США

Рубио: Соглашение между Азербайджаном и Арменией станет началом мирного договора

Соглашение, которое подпишут премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе их визита в Белом доме, станет началом мирного договора между государствами. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу EWTN.

«Говоря об Азербайджане и Армении, 8 августа мы будем здесь, чтобы подписать соглашение, которое станет началом мирного договора», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио указал на то, Трамп решительно настроен на «достижение мира и стремится быть президентом мира», поскольку это является основой его внешнеполитического курса.

Ранее Трамп заявил, что премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение в ходе встречи в Белом доме. По его словам, для обеих стран этот день станет историческим.