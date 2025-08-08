Рубио оценил готовность Трампа и Путина к встрече

Рубио: Трамп и Путин готовы к встрече

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин готовы к встрече, заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Очевидно, что встреча должна быть посвящена чему-то. Нам нужно будет добиться здесь определенного прогресса, прежде чем такая встреча станет плодотворной и стоящей», — сказал он. По словам Рубио, впервые есть «хотя бы некоторое понимание того, что нужно русским для урегулирования».

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, заявил, что встреча президентов России и США уже согласована, а ее место выбрано, но будет раскрыто позже.