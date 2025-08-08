Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 8 августа 2025Мир

Рубио оценил готовность Трампа и Путина к встрече

Рубио: Трамп и Путин готовы к встрече
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин готовы к встрече, заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Очевидно, что встреча должна быть посвящена чему-то. Нам нужно будет добиться здесь определенного прогресса, прежде чем такая встреча станет плодотворной и стоящей», — сказал он. По словам Рубио, впервые есть «хотя бы некоторое понимание того, что нужно русским для урегулирования».

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, заявил, что встреча президентов России и США уже согласована, а ее место выбрано, но будет раскрыто позже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Заместителя гендиректора ТАСС освободили от должности

    Министр финансов США оценил возможность введения санкций против России

    Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ на город

    Рубио оценил готовность Трампа и Путина к встрече

    Стало известно о попадании в плен большого числа иностранных наемников ВСУ

    Стало известно о значительном продвижении российских войск в ДНР

    Зеленский заявил о движении Украины и Молдавии в Европейский союз

    Жители российского города остались без воды на три недели

    В Харькове сотрудники СБУ похитили священников УПЦ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости