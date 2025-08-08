Силовые структуры
Руководителям рудника «Пионер» вынесли приговор по делу о гибели 13 российских шахтеров

Фото: Hedi Benyounes / Unsplash

В Амурской области вынесли приговор управляющему директору и главному инженеру рудника Пионер по делу о гибели 13 российских шахтеров. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, обоим дали по пять с половиной лет лишения свободы. Оба признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером 18 марта. Под завалами оказались 13 человек. Помимо руководителей предприятия были задержаны два сотрудника регионального Ростехнадзора. По версии следствия, именно они проверяли рудник в 2022 и 2023 годах, и не выявили грубые нарушения закона о промышленной безопасности.

