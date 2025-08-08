Рыбак семь часов сражался с 317-килограммовой акулой и побил 19-летний рекорд

В США рыбак выловил акулу весом 317 килограммов и побил рекорд Коннектикута

Житель американского штата Коннектикут поймал лисью акулу весом 317 килограммов и побил 19-летний рекорд. Об этом сообщает CT Insider.

Новым рекордсменом штата стал Эд Лавли их города Хэмптон. Ему удалось выловить гигантскую акулу днем, 30 июля. Рыбак признался, что это был самое тяжелое сражение в его жизни. Лавли утверждает, что акула попалась ему на крючок около трех часов дня, а затем он сражался с ней шесть или семь часов. Причем товарищу американца пришлось пристегнуть его ремнями к лодке. По словам Лавли, они подтащили акулу к берегу только вечером, а домой вернулись около часа ночи.

Друзья не знали, что за гигантскую рыбу поймали, однако несколько раз сфотографировали ее. После этого они разделали добычу и раздали мясо соседям и знакомым. Тем не менее рыбак утверждает, что у местного управления океанографических исследований есть технологии, чтобы определить вес рыбы по фото.

Власти штата подтвердили, что в данный момент изучают полученную от Лавли информацию об акуле. Предыдущий рекорд по ловли лисьих акул был установлен в Коннектикуте в 2006 году. Тогда удачливому рыболову попалась хищница весом 211 килограммов. Кроме того, Лавли может побить и рекорд штата по ловле всех видов акул. По информации властей, самая крупная хищная рыба штата была поймана там в 1987 году и весила 294,8 килограмма.

Ранее сообщалось, что в Мексиканском заливе выловили серую макрель огромных размеров. Рыба весила более 73 килограммов.

