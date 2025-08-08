Силовые структуры
Силовики сообщили о дефиците FPV-дронов у ВСУ в Сумской области

ТАСС: ВСУ испытывают острый дефицит FPV-дронов на сумском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сумском направлении испытывают острый дефицит FPV-дронов на фоне успешных действий российских подразделений по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Эффективная работа подразделений по борьбе с БПЛА группировки "Север" привела к острому дефициту FPV-дронов у противника на сумском направлении. Украинские волонтеры проводят экстренные сборы на ударные БПЛА», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие сбили при помощи пулемета сбили дрон-разведчик ВСУ «Валькирия» на границе Белгородской области. Беспилотник оказался устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и физическим повреждениям, он способен совершить посадку в сложных условиях.

