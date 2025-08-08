Путешествия
11:13, 8 августа 2025Путешествия

Сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска в Турции по вине авиакомпании

Turkish Airlines вновь оставила сотни российских путешественников без багажа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Сотни российских путешественников вновь остались без багажа после отпуска в Турции по вине авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что вещей лишились пассажиры нескольких рейсов, прибывающих в настоящее время в московский аэропорт Внуково. Оказалось не загружено всего 274 багажных места. Пока нет информации о том, когда россияне получат свой багаж.

Аналогичные ситуации в Turkish Airlines систематически повторяются в последние месяцы. Ранее сообщалось, что в начале июля авиакомпания оставила более сотни российских туристов без багажа после отдыха в Турции. Аэропорту Внуково пришлось увеличить количество сотрудников, чтобы успеть обработать 167 заявлений на розыск.

