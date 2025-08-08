Россия
Стало известно о смерти пилота вертолета прямо во время рейса в российском регионе

Shot сообщил о смерти пилота вертолета Robinson во время рейса на Камчатке
Константин Лысяков
Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

На Камчатке у пилота вертолета Robinson прямо во время рейса произошел сердечный приступ. О его смерти сообщил Shot в Telegram.

Как выяснило издание, сообщив о своем состоянии, пилот сумел посадить вертолет на вулкан Крашенниникова на территории Кроноцкого заповедника. В это же время готовился вылет санитарной операции, однако спаси летчика не успели.

По данным журналистов, на борту могли находиться пассажиры. Их число неизвестно. Принодлежность вертолета также не уточняется.

Ранее на Алтае вертолет совершил жесткую посадку в акватории озера Телецкое. Предварительно, воздушное судно выполняло частный рейс. На борту находились два человека, их доставили в медучреждение.

Кроме того, 14 июля пропал вертолет Ми-8, следовавший в Магадан. 16 июля разбившийся борт обнаружили в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск, из которого он вылетел. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два техника. Выживших среди них не оказалось.

