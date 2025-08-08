Бывший СССР
Стало известно о создании Зеленским системы уничтожения мобилизованных

ТАСС: Зеленский создал систему уничтожения мобилизованных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский создал систему уничтожения мобилизованных, несмотря на свое многократное уклонение от службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Сообщается, что с начала специальной военной операции (СВО) власти Украины ведут войну с так называемыми ухилянтами (с украинского языка — уклонисты). «В то же время главный "ухилянт" Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой. Примечательно, что в свое время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата», — заявили в силовых структурах.

Теперь же, уточняют собеседники агентства, Зеленский заслушивает доклады о том, что уклонисты могут стать причиной обрушения фронта ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский назвал сроки мира с Москвой. Украинский лидер заявил, что Киев делает все возможное для достижения мира с Россией в этом году.

