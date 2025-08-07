Бывший СССР
Зеленский назвал сроки достижения мира

Зеленский: Киев делает все возможное для достижения мира в этом году
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев делает все возможное для достижения мира с Россией в этом году. Об этом в ходе вечернего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский, запись доступна в его Telegram-канале.

Он заявил, что для Киева и Европы первоочередным является дипломатический путь решения конфликта. Об этом он заявил после ряда консультаций с лидерами стран Европейского союза, которые прошли сегодня.

Зеленский также поблагодарил президента Дональда Трампа за открытость в вопросе посредничества.

Ранее сообщалось, что Киев согласился на перемирие в небе, инициированное Москвой.

