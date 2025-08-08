Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 8 августа 2025Россия

Стало известно о введенном в регионе России запрете на ношение никаба в школах

В школах Саратова запретили носить закрывающую лицо одежду
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Zurijeta / Shutterstock / Fotodom

В школах Саратова запретили носить закрывающие лицо вещи. Под запрет подпадает в том числе и религиозная одежда, отмечает Telegram-канал «Ценности.РФ».

Канал приводит фрагмент из документа, принятого местными властями: «Запрещено ношение одежды, закрывающей лицо».

Таким образом, под действие запрета подпадает, в частности, никаб, делает вывод канал. Закрывать лицо в школах региона теперь можно исключительно по медицинским показаниям. Вероятно, имеется в виду ношением медицинских масок.

Ранее в Подмосковье сняли на видео группу женщин в никабах и хиджабах, которые заняли детскую площадку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженные грабители украли миллионы из отделения «Почты России» в Москве. Как им удался этот налет?

    Минздрав проверит приехавших на вызов к отравившимся смертельной чачей россиянкам медиков

    В российском регионе увеличили выплаты для новобранцев СВО

    Путин обсудил с лидерами стран СНГ мирное урегулирование на Украине

    Водонаева побывала в США и пожаловалась на испражняющийся на улицах «наркобиомусор»

    На Западе дали оценку российскому Су-35 в СВО

    В России запустили уникальный проект

    Российская певица назвала Кадышеву фриком и раскритиковала ее фанатов

    Стало известно о введенном в регионе России запрете на ношение никаба в школах

    Пентагон одобрил возвращение США переданного Украине оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости