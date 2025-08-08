Стало известно о введенном в регионе России запрете на ношение никаба в школах

В школах Саратова запретили носить закрывающую лицо одежду

В школах Саратова запретили носить закрывающие лицо вещи. Под запрет подпадает в том числе и религиозная одежда, отмечает Telegram-канал «Ценности.РФ».

Канал приводит фрагмент из документа, принятого местными властями: «Запрещено ношение одежды, закрывающей лицо».

Таким образом, под действие запрета подпадает, в частности, никаб, делает вывод канал. Закрывать лицо в школах региона теперь можно исключительно по медицинским показаниям. Вероятно, имеется в виду ношением медицинских масок.

Ранее в Подмосковье сняли на видео группу женщин в никабах и хиджабах, которые заняли детскую площадку.