Стало известно о введенном в регионе России запрете на ношение никаба в школах

В школах Саратова запретили носить закрывающие лицо вещи. Под запрет подпадает в том числе и религиозная одежда, отмечает Telegram-канал «Ценности.РФ».
Канал приводит фрагмент из документа, принятого местными властями: «Запрещено ношение одежды, закрывающей лицо».
Таким образом, под действие запрета подпадает, в частности, никаб, делает вывод канал. Закрывать лицо в школах региона теперь можно исключительно по медицинским показаниям. Вероятно, имеется в виду ношением медицинских масок.
Ранее в Подмосковье сняли на видео группу женщин в никабах и хиджабах, которые заняли детскую площадку.