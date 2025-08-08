Наука и техника
20:12, 8 августа 2025

На Западе предсказали испытания российского «Буревестника»

The Barents Observer: Россия испытает ракету «Буревестник» на Новой Земле
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: «Вести»

Россия испытает межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» в ближайшие дни. Об этом сообщает издание The Barents Observer.

Журналисты медиа сделали такое предположение на основе анализа открытых источников. Обозреватель Томас Нильсен обратил внимание, что в России обновили указания (NOTAM) для авиакомпаний, где сообщается о закрытии воздушного пространства в районе Новой Земли. Территорию площадью 500 квадратных километров закрыли для полетов с 7 по 12 августа.

Авторы материала предсказали, что Россия испытает «Буревестник» — ракету с ядерной боеголовкой и ядерным двигателем. Они напомнили, что с конца 1950-х космодром Паньково на Новой Земле используют для испытаний ядерного оружия. Также журналисты обнаружили у берегов архипелага четыре судна — по мнению Томаса Нильсена, они расположились по траектории полета ракеты.

Кроме того, авторы выяснили, что на авиабазе Рогачево, также расположенной на Новой Земле, базируются два самолета «Росатома». Утверждается, что 5 августа самолет ВВС США, предназначенный для поиска ядерного оружия, совершил полет над Баренцевым морем.

В заключение журналисты отметили, что испытания «Буревестника» ведутся на Новой Земле по крайней мере с 2017 года. «Российские разработчики оружия надеются вызвать страх на Западе», — подчеркнул автор материала Томас Нильсен.

В мае в США заявили об опасности усиления российского арсенала крылатых ракет. «Три года ударных операций по Украине дали ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам», — заметил Глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо.

