15:21, 8 августа 2025Культура

Тимати стал многодетным отцом

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова родила дочь
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) стал многодетным отцом. Об этом пишет Starhit.

По информации издания, возлюбленная артиста Валентина Иванова родила дочь. Сообщается, что ребенок появился на свет несколько дней назад.

У музыканта есть уже двое детей — дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели и блогерши Анастасии Решетовой. Для Ивановой ребенок стал первым. Пара находится в отношениях три года.

Ранее Алена Шишкова сообщила, что первая дочь Тимати Алиса порадовалась новости о беременности Ивановой.

