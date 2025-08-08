Тимати стал многодетным отцом

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова родила дочь

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) стал многодетным отцом. Об этом пишет Starhit.

По информации издания, возлюбленная артиста Валентина Иванова родила дочь. Сообщается, что ребенок появился на свет несколько дней назад.

У музыканта есть уже двое детей — дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели и блогерши Анастасии Решетовой. Для Ивановой ребенок стал первым. Пара находится в отношениях три года.

Ранее Алена Шишкова сообщила, что первая дочь Тимати Алиса порадовалась новости о беременности Ивановой.