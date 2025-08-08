Трамп обещал предоставить данные об урегулировании на Украине

Трамп обещал позже предоставить информацию об урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что «немного позже» предоставит данные об украинском урегулировании. Трансляцию его выступления ведет C-Span.

На церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме Трамп обещал позже предоставить информацию об урегулировании на Украине.

«Мы работаем над еще одной ситуацией, между Россией и Украиной. У нас будет больше информации для вас немного попозже», — заверил он.

Ранее Трамп ответил на вопрос о введении санкций против России непосредственно. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.

