23:25, 8 августа 2025

Трамп обещал предоставить данные об урегулировании на Украине

Трамп обещал позже предоставить информацию об урегулировании на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что «немного позже» предоставит данные об украинском урегулировании. Трансляцию его выступления ведет C-Span.

На церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме Трамп обещал позже предоставить информацию об урегулировании на Украине.

«Мы работаем над еще одной ситуацией, между Россией и Украиной. У нас будет больше информации для вас немного попозже», — заверил он.

Ранее Трамп ответил на вопрос о введении санкций против России непосредственно. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.

