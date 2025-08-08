Трамп предложил Алиеву и Пашиняну звонить ему в случае ухудшения отношений

Трамп заявил, что может вмешаться, если Армения и Азербайджан нарушат мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что может вмешаться, если будет нарушено мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Об этом он сказал на церемонии подписания совместной декларации, касающейся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Трансляцию вел телеканал C-Span.

Глава Белого дома предложил армянскому премьеру Николу Пашиняну и азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву позвонить ему в случае ухудшения отношений.

«Уверен, у вас будут отличные отношения. А если нет — позвоните мне!» — сказал Трамп.

Алиев и Пашинян прибыли в Вашингтон 8 августа для подписания декларации, в которой они обяжутся при посредничестве президента США заключить мирный договор. Как отметили журналу Politico источники из Белого дома, США помогли разрешить спор вокруг Зангезурского коридора.

