23:10, 8 августа 2025Мир

Трамп провел переговоры с Пашиняном

Трамп провел переговоры с Пашиняном в Белом доме
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Никол Пашинян и Ильхам Алиев. Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Общественный телеканал Армении.

На ней они обсудили углубление стратегического партнерства между странами. Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с проектом «Перекрестки мира» о Зангезурском коридоре. «По итогам встречи были подписаны документы между Арменией и США», — говорится в публикации. Сразу после Пашиняна Трамп встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Алиев и Пашинян 8 августа прибыли в Белый дом для подписания декларации, в которой они обязуются при посредничестве Трампа заключить мирный договор.

