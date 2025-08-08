Трамп провел переговоры с Пашиняном в Белом доме

В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Общественный телеканал Армении.

На ней они обсудили углубление стратегического партнерства между странами. Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с проектом «Перекрестки мира» о Зангезурском коридоре. «По итогам встречи были подписаны документы между Арменией и США», — говорится в публикации. Сразу после Пашиняна Трамп встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Алиев и Пашинян 8 августа прибыли в Белый дом для подписания декларации, в которой они обязуются при посредничестве Трампа заключить мирный договор.