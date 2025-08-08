Трамп разозлился из-за Украины

WSJ: Трамп злится, что не может быстро урегулировать конфликт на Украине

Президента США Дональда Трампа злит то, что он не может в короткие сроки урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«В глубине души Трампа, по словам его помощников, злит его неспособность разрешить конфликт спустя 200 дней после начала второго президентского срока», — передает издание.

Издание отмечает, что для Трампа встреча с президентом России может стать «самым серьезным испытанием» в области заключения сделок после его возвращения в Белый дом. По словам авторов материла, американский лидер приходит к пониманию, что при урегулировании украинского кризиса необходим комплексный подход.

Еще одним испытанием для Трампа, считает газета, могут стать переговоры с Путиным, поскольку «он имеет четвертьвековой опыт общения с различными президентами США и доказал, что способен отстаивать свою позицию».

Ранее Трамп прокомментировал возможность введения новых антироссийских санкций. По словам главы Белого дома, «все будет зависеть от Путина». Президент США подчеркнул, что он по-прежнему разочарован действиями Москвы.