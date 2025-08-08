Тренера по танцам нашли удушенной и изнасилованной в российском лесу

В Дзержинске ищут неизвестного, задушившего и изнасиловавшего тренера по танцам

Удушенную женщину нашли рядом с рекой Воложка в Дзержинске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.

По данным следствия, 48-летняя женщина была обнаружена в лесополосе 4 августа. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как уточняет Telegram-канал «112», погибшая — тренер по танцам и фитнесу. В день трагедии она каталась на велосипеде по лесу и вовремя не вернулась домой. На ее теле нашли следы удушения, избиения и сексуального насилия.

Злоумышленника ищут.

