15:31, 8 августа 2025Силовые структуры

Тренера по танцам нашли удушенной и изнасилованной в российском лесу

В Дзержинске ищут неизвестного, задушившего и изнасиловавшего тренера по танцам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / NEWS.ru / Globallookpress.com

Удушенную женщину нашли рядом с рекой Воложка в Дзержинске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.

По данным следствия, 48-летняя женщина была обнаружена в лесополосе 4 августа. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как уточняет Telegram-канал «112», погибшая — тренер по танцам и фитнесу. В день трагедии она каталась на велосипеде по лесу и вовремя не вернулась домой. На ее теле нашли следы удушения, избиения и сексуального насилия.

Злоумышленника ищут.

Ранее в лесопарковой зоне на юго-востоке Москвы нашли изрезанного мужчину.

