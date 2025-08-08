Россия
07:06, 8 августа 2025Россия

Цистерна с бензином загорелась в российском регионе после атаки ВСУ

Ростовский губернатор Слюсарь: Цистерна с бензином загорелась из-за атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Юрий Слюсарь

Юрий Слюсарь. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global

В Ростовской области цистерна с бензином загорелась после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 7 августа. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово загорелась цистерна с бензином», — сообщил губернатор.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники инженерно-спасательных подразделений. Никто не пострадал.

В ночь на 7 августа силы ПВО сбили над Ростовской областью 10 дронов. Всего тогда над Россией удалось перехватить 82 летательных аппарата, в том числе над Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

