Зеленский заявил о движении Украины и Молдавии в Европейский союз

Зеленский: Украина и Молдавия должны вместе двигаться в Европейский союз

Украина и Молдавия должны вместе двигаться в Европейский союз, искусственные паузы только ударят по Европе, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет «РБК-Украина».

По словам политика, Украина сделала все, чтобы открыть первый кластер в переговорах о вступлении в Евросоюз. По его мнению, искусственные паузы, разделения только ударят по Европе.

«Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе», — считает Зеленский.

Ранее Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления страны в ЕС. Он отметил, что, по опросам, «70 процентов выступают за вступление Украины в ЕС».