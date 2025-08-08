Путешествия
21:52, 8 августа 2025Путешествия

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Pixabay

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводились для безопасности полетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — добавил Кореняко.

Из-за атаки беспилотников на Краснодарский край российским туристам пришлось в панике покидать пляжи в Сочи. Десятки следовавших на популярный курорт страны рейсов перенесли из-за произошедшего.

