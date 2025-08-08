Депутат Дмитрук: В Харькове сотрудники военкомата и СБУ похитили священников УПЦ

Выехавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что сотрудники военкомата и Службы безопасности Украины (СБУ) похитили священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харькове. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук уточнил, что сотрудники военкомата и СБУ вызвали якобы на допрос и похитили священника протоиерея отца Сергия и его брата — священника, отца Виталия. Священнослужителей доставили в один из военкоматов Харькова.

Депутат призвал прихожан церкви и неравнодушных граждан распространить данные о похищении и собраться у стен военкомата для молитвы. Позже он объявил, что священнослужителей отпустили.

Ранее Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в ослаблении УПЦ. Он подчеркнул, что более шести миллионов граждан Украины являются прихожанами УПЦ, и они точно не будут голосовать за Зеленского или подобного кандидата от «партии войны».