В курортном российском регионе обнаружили обломки беспилотников после работы ПВО

В Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотников после работы ПВО

После работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил кубанский оперштаб в Telegram-канале.

Так, фрагменты нашли в Анапе, около станицы Старотитаровской, у поселка Дагомыс, а также лесном массиве около села Ахштырь, в Крымском и Белореченском районах.

«Обследование территорий в муниципальных образованиях региона продолжается. В случае обнаружения обломков БПЛА необходимо сообщить по номеру 112», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, добавили в оперативном штабе.

8 августа мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе систем ПВО. По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности.

Позже стало известно, что дроны ВСУ пытаются атаковать аэропорт Сочи. В городе закрыли все пляжи. Также закрыт пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу.