В Курской области сообщили о взрывах и сняли на видео работу системы ПВО

В Курской области сняли на видео работу системы ПВО

В Курской области сняли на видео работу системы ПВО. Кадры опубликовал Telegram-канал «Жесть Курск».

На кадрах слышна серия взрывов или звуков выстрелов. В это время в небе видны около двух десятков белых следов. Это может свидетельствовать о работе ПВО по беспилотникам или другим средствам воздушного поражения.

Вскоре после этого на территории региона была объявлена ракетная опасность.

Украинские войска продолжают наносить удары по приграничным регионам России, в том числе по Курской области. Так, 3 августа над регионом было сбито сразу три дрона. Нередко целями таких ударов становятся объекты гражданской инфраструктуры.