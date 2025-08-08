В Нальчике выросло число пострадавших при обрыве канатной дороги

Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до восьми

В республиканскую клиническую больницу Нальчика доставили еще двух человека, которые пострадали в результате обрыва канатной дороги в городе. Об этом сообщил минздрав Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

Таким образом, число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось до восьми.

Информация о происшествии появилась вечером в пятницу, 8 августа. На место оперативно выехали спасатели и экстренные службы.

Известно, что в 2024 году на этой же канатной дороге уже застревали туристы. Тогда эвакуировали 12 человек, в том числе четверых детей. А в 2021 году женщина и ребенок выпали из кресла.