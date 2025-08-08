Журналист Гителинк: У ЕС нет стратегии выхода из конфликта на Украине

Страны-члены Европейского союза (ЕС) втянули себя в поддержку Украины, теперь у объединения нет стратегии выхода из конфликта. Об этом заявил журналист из Нидерландов Аб Гителинк в беседе с ТАСС.

«Европа не знает, как выйти из украинского конфликта. Она сама втянула себя в противостояние своей исключительной поддержкой Киева, а теперь им нужен кто-то вроде (президента США Дональда) Трампа, чтобы спасти ситуацию», — оценил Гителинк способность ЕС завершить украинский конфликт.

По его словам, европейцы понимают, что Россия и Украина долгое время находились в составе одного государства: сначала Российской империи, а потом СССР.

Ранее телеканал CNN сообщил, что после встречи лидеров России и США и Владимира Путина и Дональда Трампа конфликт на Украине сможет завершиться по пяти возможным сценариям.